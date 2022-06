‘Alien Negro’ ostenta duas bocas em mais uma modificação corporal

O francês Anthony Loffredo, de 33 anos, exibiu nas redes sociais mais uma das suas modificações corporais para se tornar um “alien negro”. Em um vídeo, compartilhado há duas semanas, o homem, que é tatuador, exibe suas tatuagens e aparece colocando a língua bifurcada em um buraco feito abaixo do lábio inferior, dando a impressão de ter uma segunda boca.

Em imagens mais antigas, é possível perceber que o francês estava desde o final do ano passado usando um alargador na região. Também no ano passado, Anthony amputou o dedo mínimo e o anelar da mão esquerda. Ele também já removeu as orelhas, parte dos lábios e o nariz. Além disso, o homem tem o corpo todo tatuado.





Conforme, o francês ele já fez 44% das modificações desejadas para concluir seu projeto. Em seu perfil no Instagram, o francês já afirmou em outra ocasião que sonha em remover sua pele e substituí-la por metal. Ele disse ainda que pretende fazer modificações nas pernas e na parte de trás da cabeça.