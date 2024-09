Aliciador de ‘mulas’ e 22 pessoas suspeitas de tráfico são presas na zona sul de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2024 - 21:44 Para compartilhar:

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira, 4, um homem de 27 anos suspeito de aliciar “mulas” para realizar o transporte de drogas para países da Europa e da Ásia. Ele é tido como responsável por uma hospedagem no bairro Vila Sônia, zona sul da capital, que servia de abrigo para as pessoas responsáveis por levar os entorpecentes.

A polícia esteve no local após moradores do entorno suspeitaram das atividades no imóvel. Os agentes prenderam, junto com o aliciador, 22 pessoas em flagrante. Com eles, foram apreendidas 194 cápsulas com cocaína, 17 passaportes, celulares, malas de viagens e três passagens aéreas.

Na casa, também havia kits de remédios usados para “preparar” as mulas para o transporte das drogas por dentro do estômago.

Na abordagem a polícia identificou que três pessoas do grupo que se preparavam para fazer uma viagem a Paris, capital da França, tinham acabado de engolir as cápsulas. O trio foi levado ao hospital para expelir o conteúdo. A defesa dos detidos não foi localizada.

O homem de 27 anos, suspeito de aliciar o grupo e acomodá-los no imóvel, chegou na residência em um carro e logo depois deixou o local. Mesmo assim, foi alcançado pelos agentes, que encontraram drogas e passaportes dentro do veículo, segundo a polícia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico e localização/apreensão de veículo no 17° Distrito Policial (Ipiranga), informou a Secretaria de Segurança Pública de São Pulo, em nota.