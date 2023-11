Alicia X desabafa após críticas por fim do namoro em meio a boatos de traição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 21:26 Para compartilhar:

A ex-A Fazenda (Record TV) Alicia X usou as redes sociais, nesta terça-feira, 28, para desabafar sobre os ataques que vem recebendo desde que saiu do reality rural, na última semana.

Após deixar a sede, a jovem ainda encarou o fim de seu namoro com Cauê Fantin, em meio a boatos de traição.

Por meio dos Stories de seu Instagram, a ex-peoa falou sobre as críticas de quem vem sendo alvo, e apontou a falta de empatia dos internautas.

“Vocês falam tanto sobre empatia, saúde mental, você conseguir se colocar no lugar do outro. Deixo o questionamento: imagina viver dois meses dentro de uma casa com 22 pessoas, com pessoas que você briga, que falam mal de você, fazendo tudo juntos, tendo que conviver, tendo que se posicionar de coisas que você não quer”, iniciou ela, que logo em seguida, falou sobre o fim do relacionamento.

A influenciadora, que é irmã de MC Daniel, confirmou o fim do seu romance após circularem rumores de que ela foi traída. A suposta traição teria acontecido enquanto Alicia estava confinada no em A Fazenda 15.

“Você sai e recebe um mundo te criticando, um relacionamento que não é mais o que você esperava, pessoas olhando torto pra você. Tentem se imaginar nessa situação”, pediu ela.

“A internet, quando alguém erra, as pessoas querem destruir essa pessoa. Comentam sobre o jogo, as atitudes lá, mas tudo tem limite. Vocês são cruéis, querem diminuir a pessoa, ver a pessoa no fundo, destruindo a vida da pessoa e às vezes vocês conseguem. Tomem muito cuidado com o que vocês falam e fazem”, alertou a jovem.

