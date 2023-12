Alicia X confirma traição de ex-namorado com amiga

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/12/2023 - 3:17 Para compartilhar:

Uma semana após sua eliminação do reality A Fazenda 15, Alicia X vem movimentando as redes sociais com comentários sobre o término de seu relacionamento. A atriz, que namorou por cinco anos com Cauê Fantin, confirmou nesta quinta-feira, 30, que foi traída pelo ex.

“Não estou em condições de falar sobre esse assunto anda, me desculpem. Foi um relacionamento de cinco anos. Saí [de A Fazenda] e descobri que tinha sido traída por ele com uma pessoa que se dizia minha amiga. Imaginem tudo o que estou sentindo, né?”, escreveu, em story publicado no Instagram.

E completou: “Já estamos morando em casas separadas e agora sigo carreira solo. Sigo com meus amigos e minha equipe, que estão me dando muito amor e carinho para que eu possa dar conta desse turbilhão que estou vivendo.”

Na sequência, a irmã de MC Daniel prometeu que voltará a falar sobre o assunto quando se sentir preparada. Ela teria sido traída durante o confinamento.

