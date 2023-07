Alice Wegmann revela já ter sofrido abuso sexual: ‘Difícil falar de justiça num país tão desigual’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 12:23 Compartilhe

Alice Wegmann, de 27 anos, usou as redes sociais para revelar que já foi vítima de abuso sexual. Ao falar sobre sua experiência na série ‘Justiça 2’, do Globoplay, na qual sua personagem, Carolina, enfrenta abusos cometidos pelo próprio tio, a atriz contou que passou por algo parecido na vida real.

+Marcos Oliveira, Anderson do Molejo, Tonico Pereira e mais: veja famosos que revelaram problema no pênis

+Visão turva, formigamentos e dificuldade para falar: conheça doença que acometeu Virginia Fonseca

“Me despedir das personagens é sempre mais difícil do que entrar nelas. Talvez porque dentro eu esteja desde sempre, ou elas dentro de mim. Carolina me trouxe desafios e enfrentamentos muito íntimos, a história dela cruza com a minha e com a de milhares de meninas e mulheres do nosso país”, iniciou Alice.

“A maioria esmagadora de nós já sofreu abusos, dentre eles estupros, assédios e outros tipos de violência. Eu já sofri. Contar essa história que a autora Manuela Dias botou no papel é contar a história de um Brasil real. Dar vida à Carolina foi como dar também um tanto mais de vida a mim mesma. Essa série é, para mim, uma denúncia. Que ‘Justiça 2’ chegue no coração de vocês para questionar, transformar e mudar o curso da história, finalizou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias