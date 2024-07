Alice Wegmann desabafa sobre trabalho excessivo e revela ter tomado doses de adrenalina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2024 - 19:36 Para compartilhar:

A atriz Alice Wegmann, 28 anos, falou sobre o seu ritmo acelerado de trabalho e revelou que chegou a tomar doses de adrenalina para suportar a jornada exaustiva. No último domingo, ela foi questionada por seguidor nos Stories do Instagram como faz para encarar os desafios da profissão.

“Eu amo fazer o que faço, sou grata e privilegiada para c*ceta por conseguir viver de arte num país que não valoriza tanto a própria cultura, mas tem as dificuldades”, começou Alice, que se destacou em “Justiça 2“, série da Globoplay.

“Já vi 5 pessoas de áreas diferentes chorando num mesmo set por falta de organização, já tive meu coração batendo a 31bpm e tomei duas doses de atropina (adrenalina) para reanimar, já questionei muito as horas de trabalho excessivas do audiovisual, já me decepcionei. Nada é constante, mas até onde eu puder, vou viver essa paixão”, declarou ela.

A artista também foi perguntada sobre novos projetos, mas ela preferiu fazer suspense.

“Já começo as preparações essa semana. O que posso dizer é que vou morar um tempinho no norte do Brasil. E vou tomar um tacacá”, antecipou Alice.