Alice Wegmann defende Armando Babaioff e dispara críticas sobre presença de influenciadores digitais na TV

A atriz Alice Wegmann utilizou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 9, para sair em defesa do ator Armando Babaioff, que virou assunto nas redes sociais após desabafar sobre a perda de espaço para influenciadores digitais na TV.

“Uma vez, há muito tempo, fiz um teste com o Babaioff para um filme do Karim. A gente não passou. Mas acho que foi um dos testes mais legais que eu já fiz na vida. Já vi ele no palco em ‘Tom na Fazenda’ e fui muito arrebatada. Ele falou tão bem aqui. Obrigada, irmão!”, escreveu Wegmann sobre o ator em um story no Instagram.

Depois, ela aproveitou para endossar as criticas. “Sou uma atriz. Depois de ser um ser humano, uma cidadã, uma mulher, sou uma atriz. Inspirada pelo discurso do Babaioff que postei nos stories, quero falar sobre o nosso futuro. Somos uma geração que tem que se formar em medicina e instagram. Em psicologia e instagram. Em atuação e instagram. Eu fiz 4 anos de teatro e tenho 17 anos de profissão, já aprendi sobre Shakespeare, mas nunca me ensinaram a ser uma it girl”, disse.

“Eu amo moda. E amo influenciar vocês a lerem mais livros, verem mais peças, ouvirem mais músicas. Eu continuo compartilhando o que gosto todos os dias, mas de uns tempos para cá está todo mundo tão preocupado. Esse é um post de conforto, porque eu acredito que a arte resiste a todas as crises, às guerras e pandemias. E vai resistir à epidemia da internet. Uma marca recentemente me procurou porque disse que ‘meu feed era bonito’, mas sequer sabia o que uma atriz representa para o seu país”, afirmou a atriz.

“Carreira se constrói a longo prazo, bons atores são aqueles que permanecem. Ainda estou entendendo como conciliar a minha verdadeira profissão e essa segunda profissão que o mundo me obrigou a ter. E esse é um relato sincero de quem fica meio perdida às vezes. Eu sou muitas e quero ser todas elas, mas sobretudo quero ser a Alice de verdade. Em breve embarco para a próxima aventura e filmo um mês e meio no norte do Brasil, conhecendo gente que nunca vi, vivendo histórias que nunca contei. Recentemente ouvi Claudia Abreu, ouvi Denise Fraga, ouvi Marieta Severo, ouvi Zezé Motta e ouvi Fernanda Montenegro. Então entendi, com mais força: sou atriz. É isso o que sou. O resto de mim ainda é silêncio”, finalizou.

Críticas de Babaioff

Durante participação no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães, Armando Babaioff criticou a prioridade da escalação de influencers para elencos de novelas e produções audiovisuais.

“Existe um lugar que se distanciou muito o artista e, principalmente, hoje, a gente vê uma quantidade de pessoas que não são e não pertencem a essa praia. Entendo que dentro desse lugar sempre existiu a figura linda e bonita que ocupa lá, que é a pessoa que não é dali, mas ocupa o lugar da beleza da televisão, que entra nesse capitalismo, mas, bicho, quem paga a conta todo mês é a gente”, declarou.

"Para colocar uma pessoa que é conhecida na internet e que não é a praia dela. Sabe o que é que me deixa com mais raiva no meio disso tudo? É que não faz absolutamente nada pela profissão que eu acredito”. Armando Babaioff, no #SemCensura pic.twitter.com/DCHNzncRyX — TV Brasil (@TVBrasil) July 8, 2024