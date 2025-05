Alice Wegmann, a Solange de ‘Vale Tudo’, vai à manifestação contra escala 6×1

A atriz Alice Wegmann, de 29 anos, que está no ar interpretando a personagem Solange Duprat no remake da novela ‘Vale Tudo’, da Globo, marcou presença em uma manifestação que defende o fim da escala 6×1.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma foto do evento realizado na tarde de hoje, mostrando que defende uma rotina mais equilibrada para os trabalhadores. “Dia do trabalhador. Nas ruas por uma vida além do trabalho”, escreveu na legenda da publicação.

O projeto contra a escala 6×1 está em fase inicial de tramitação no Congresso Nacional. O modelo 6×1 é alvo de críticas por prever seis dias consecutivos de trabalho com apenas um dia de folga, totalizando, em geral, 44 horas semanais.

Outras artistas celebraram a atitude de Alice nos comentários da publicação. “Te amo, garota”, escreveu Carolina Dieckmann, também presente em Vale Tudo com a personagem Leila. Carol Castro e Yanna Lavigne comemoraram com emojis representando palmas. “Fim da escala 6×1 já”, pediu o ator Lucas Leto.