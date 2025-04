Alice Rohrwacher presidirá júri do ‘Caméra d’Or’ em Cannes

ROMA, 18 ABR (ANSA) – A cineasta e roteirista italiana Alice Rohrwacher foi escolhida para presidir o júri do “Caméra d’Or” (“Câmera de Ouro”), concedido a um filme de estreia apresentado em uma das seleções do Festival de Cannes.

Rohrwacher é uma das diretoras mais celebradas do cinema italiano contemporâneo e já faturou o Grande Prêmio do Júri em Cannes em 2014, por “As Maravilhas”, e o troféu de melhor roteiro no festival em 2018, por “Lazzaro Felice”.

“As primeiras vezes são sempre importantes e nos acompanham por toda a vida. É como entrar em uma sala desconhecida, aproximar-se da pessoa amada para o primeiro beijo ou desembarcar em uma terra estrangeira. Há algo de dourado que envolve esses momentos em nossa memória. Por isso que o prêmio mais prestigioso para primeiras obras se chama Caméra d’Or”, disse a cineasta.

Segundo o Festival de Cannes, Rohrwacher “concilia o naturalismo de De Sica com a visão onírica de Fellini em filmes que estão sempre no limite entre narração e documentário”. A edição de 2025 do evento acontece entre 13 e 24 de maio. (ANSA).