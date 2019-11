Alibaba vende US$ 1 bilhão em 68 segundos em liquidação on-line na China

Os consumidores chineses levaram apenas 68 segundos para gastar US$ 1 bilhão no site da gigante Alibaba, em uma campanha de vendas on-line que começou no domingo e vai até esta segunda-feira, informou a empresa.

À meia-noite, milhões de consumidores esperavam na frente de suas telas para aproveitar os descontos da chamada “Festa dos Solteiros”, a operação de vendas mais importante do mundo, segundo os comerciantes chineses.

A Alibaba e outras marcas de vendas pela internet realizam essa megaoperação de vendas desde 2009 e o dia é chamado de “Festa dos Solteiros”, com a repetição do número 1 na data: 11 do mês 11.

O frenesi das compras é mais importante do que o registrado durante a “Black Friday”, a sexta-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças em novembro nos Estados Unidos, onde as liquidações atraem milhões de pessoas.

Este ano, as vendas da “Festa dos Solteiros” foram mais rápidas do que em 2018, quando foram necessários 85 segundos para atingir um bilhão de dólares.

Segundo a Alibaba, que representa metade do volume do comércio eletrônico na China, em 63 minutos e 59 segundos, os consumidores já haviam gastado 100 bilhões de iuanes (US$ 14,3 bilhões).

No ano passado, os chineses gastaram 213,5 bilhões de iuanes (US$ 30,7 bilhões) na “Festa dos Solteiros”.