Alibaba tem queda no lucro no 4º trimestre, mas receita sobe e recompra de ações cresce

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2024 - 9:44 Para compartilhar:

A companhia chinesa Alibaba registrou lucro líquido de US$ 1,509 bilhão no quarto trimestre de 2023, uma queda de 77% ante igual período do ano anterior. O lucro diluído por ação ficou em US$ 0,10. Já a receita cresceu 5% na mesma comparação, a US$ 36,669 bilhões.

A empresa diz que o resultado de lucro líquido foi afetado por fatores primariamente atribuídos a mudanças de mercado a mercado de seus investimentos em ações e ao recuo na receita com operações, devido a baixas contábeis – estas ligadas a ativos da Sun Art e da Youku.

A gigante do e-commerce também afirma que seu conselho de diretores aprovou uma elevação de US$ 25 bilhões em seu programa de recompra de ações, o que demonstra sua confiança na perspectiva do negócio e no fluxo de caixa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias