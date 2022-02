Alibaba tem menor crescimento de receita desde IPO

Por Josh Horwitz e Nivedita Balu

XANGAI/BENGALURU (Reuters) – O Alibaba, grupo chinês de comércio eletrônico, divulgou nesta quinta-feira o crescimento mais lento de receita trimestral desde de sua abertura de capital em 2014, diante do desempenho morno de seu principal negócio e de maior concorrência.

A receita aumentou cerca de 10%, para 242,6 bilhões de iuanes. Analistas, em média, esperavam receita de 246,37 bilhões de iuanes, segundo dados da Refinitiv.

A receita de gerenciamento de clientes, uma métrica importante que rastreia quanto os comerciantes gastam em anúncios e promoções nos sites do Alibaba, caiu 1% na comparação anual.

É primeira vez que a receita do segmento, que representou 41% da receita total do Alibaba, registrou queda desde a oferta inicial de ações (IPO) da empresa.

O Alibaba também está enfrentando uma pressão cada vez maior de rivais como Douyin, de propriedade da ByteDance, e Kuaishou, que capitalizaram na tendência crescente de comércio eletrônico com transmissão ao vivo.

A Ant Group, fintech afiliada ao Alibaba, teve um lucro de cerca de 17,6 bilhões de iuanes no trimestre encerrado em setembro, de acordo com os documentos divulgados pelo Alibaba nesta quinta-feira, em comparação com 15 bilhões de iuanes um ano antes.

O Alibaba divulga o lucro obtido com a Ant com um trimestre de atraso.

No trimestre encerrado em dezembro, o Alibaba recomprou aproximadamente 10 milhões de suas ADSs no valor aproximado de 1,4 bilhão de dólares.

Ao longo dos nove meses encerrados em dezembro, a empresa comprou cerca de 7,7 bilhões de dólares em ações, como parte de um programa de recompra de 15 bilhões de dólares em ações.

O lucro líquido atribuível aos acionistas caiu para 20,43 bilhões de iuanes no trimestre, ante 79,43 bilhões de iuanes um ano antes.

Em uma base ajustada, o Alibaba lucrou 16,87 iuanes por ADS, acima das expectativas de 16,18 iuanes.

((Reportagem de Nivedita Balu, em Bengaluru, e Josh Horwitz, em Xangai))

