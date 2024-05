Alibaba ofertará US$ 4,5 bilhões em dívida conversível para ajudar a bancar recompra de ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 13:21 Para compartilhar:

O grupo Alibaba planeja vender US$ 4,5 bilhões em dívida conversível para ajudar a bancar recompras de ações. A empresa disse que a remuneração da oferta de notas conversíveis com vencimento em 2031 será usado para recomprar suas American Depositary Shares (ADS) e financiar outras recompras de ações.

As notas serão oferecidas a investidores institucionais qualificados e poderão ser convertidas em dinheiro, ADS ou uma combinação de ambos.

O montante da oferta representa 2,2% do valor de mercado atual do Alibaba, de US$ 200,9 bilhões. As ações subiram 6,8% no acumulado do ano, enquanto o iShares MSCI China ETF (MCHI).

Em meio à notícia, as ADRs da Alibaba recuava 2,23% na Bolsa de Nova York por volta das 12h50 (de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires.