Alibaba mantém em sigilo número de vendas pelo Dia dos Solteiros

Pela primeira vez, o gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba não divulgou os números de vendas do Dia dos Solteiros, em meio a uma desaceleração econômica que afeta a demanda.

Lançado em 2009, o Dia dos Solteiros é o maior festival de compras do mundo, superando em vendas datas similares como Black Friday e Cyber Monday nos Estados Unidos.

Em 2021, o Alibaba vendeu 540,3 bilhões de iuanes (US$ 76,1 bilhões). Este ano, muitos analistas estavam na expectativa para ver se a empresa e outros varejistas poderiam atingir, juntos, o recorde de vendas de um trilhão de iuanes.

Em um comunicado divulgado neste sábado (12), porém, o Alibaba informou apenas que os resultados deste ano estavam “em linha com os do ano passado (…), apesar dos desafios macroeconômicos e do impacto da covid-19”, sem dar detalhes.

A nota afirma ainda que cerca de 290.000 marcas participaram da edição de 2022, com diferentes níveis de descontos.

Na sexta-feira, a empresa de pesquisa Syntum disse que plataformas como Alibaba e JD.com tiveram vendas combinadas de 262 bilhões de iuanes entre as 20h de quinta-feira e as 14h (3h em Brasília) de sexta.

A data, que começou como uma festa de consumo desenfreado promovida pelo fundador do Alibaba, Jack Ma, perdeu intensidade nos últimos anos, em meio aos controles de Pequim sobre as plataformas comerciais e à diminuição da cobertura por parte da imprensa estatal.

Os consumidores também apertaram os cintos diante da persistência da estratégia de “covid zero” do governo chinês, que provocou cortes salariais e afetou as cadeias de suprimentos.

O nome da data é uma celebração da solteirice inspirada nos quatro números “1”, 11/11, por ser realizada no dia 11 de novembro.

Alibaba deve apresentar seu relatório de lucros a seus acionistas na próxima semana.

