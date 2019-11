Alibaba levanta US$ 11 bilhões em oferta de ações em Hong Kong

A gigante do e-commerce chinesa Alibaba levantou cerca de US$ 11 bilhões em uma oferta pública de ações em Hong Kong, a maior oferta no local desde 2010. A companhia informou nesta quarta-feira que estabeleceu o preço para a oferta em 176 dólares de Hong Kong (US$ 22,50 por ação).

O preço tem um desconto de 2,9% em relação ao mais recente fechamento de suas ações negociadas em Nova York. Os papéis da empresa devem começar a ser negociados em Hong Kong em 26 de novembro.

A listagem secundária é um raro impulso para Hong Kong, no momento em que a ex-colônia britânica vive uma onda de distúrbios políticos. O código da ação da empresa, 9988, é uma referência na China para “prosperidade eterna”. Mais cedo, Alibaba informou que realizou US$ 38,4 bilhões em vendas no “Dia dos Solteiros” em 11 de novembro, uma alta de 26% na comparação anual. Fonte: Associated Press.