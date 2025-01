Alibaba lança nova versão de IA ‘melhor que DeepSeek’

ROMA, 29 JAN (ANSA) – A Alibaba, gigante de tecnologia chinesa, anunciou nesta quarta-feira (29) o lançamento da Qwen2.5 Max, a nova versão da sua inteligência artificial que, segundo a empresa, “é melhor” que o chatbot sensação DeepSeek-V3, também da China.

Além disso, a marca ainda ressaltou que seu novo modelo supera as americanas GPT-4o, da OpenAI, e Llama-3.1-405B, da Meta.

A Qwen2.5 Max “alcança desempenho competitivo em comparação com modelos de nível superior”, garantiu a Alibaba dois dias após o lançamento do DeepSeek, que provocou um terremoto no mercado de tecnologia nos EUA ao apresentar um modelo de IA desenvolvido com custos muito mais baixos que os concorrentes.

(ANSA).