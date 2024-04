Alibaba corta preços de sua nuvem para tentar ganhar mercado fora da China

André Cardozo 12/04/2024 - 9:26 Para compartilhar:

Nesta semana, a gigante chinesa de tecnologia Alibaba anunciou uma forte redução de preços de sua nuvem. Clientes da Alibaba Cloud poderão ter descontos de até 59% dependendo do tipo de serviço contratado, anunciou a empresa. A companhia reduziu preços nas áreas de processamento, storage, redes e serviços de bancos de dados, além de ferramentas de analytics.

A Alibaba Cloud tem forte presença no seu país natal e em alguns países asiáticos próximos da China, mas globalmente é uma empresa com fatia de mercado pequena, em torno de 5%, de acordo com dados da Synergy. Atualmente a empresa tem 31 data centers em todo o mundo, dos quais 15 ficam na China. A Alibaba Cloud não tem data centers na América Latina e não opera no Brasil.

Como outras empresas chinesas, a Alibaba Cloud enfrenta dificuldades para acessar novas tecnologias devido ao embargo imposto pelo governo dos Estados Unidos. Desde 2018, o governo americano vem aprovando leis que restringem a transferência de tecnologia de empresas do país para companhias chinesas. Além disso, muitas empresas da Europa e dos Estados Unidos preferem não armazenar seus dados em nuvens chinesas por questões de compliance e privacidade de dados.