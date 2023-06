Alibaba anuncia novos CEO e presidente do conselho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 7:21 Compartilhe

O gigante de comércio eletrônico chinês Alibaba anunciou um grande remanejamento de seus executivos, em um momento em que a recuperação econômica da China desacelera apesar do fim de restrições ligadas à covid-19 no fim do ano passado.

Eddie Wu, que lidera o negócio de comércio eletrônico doméstico Taobao and Tmall, irá suceder Daniel Zhang como CEO do Alibaba, segundo comunicado divulgado pela empresa nesta terça-feira, 20.

Já o atual vice-presidente do conselho de administração do Alibaba, Joseph Tsai, assumirá o lugar de Zhang como presidente do conselho. Tsai, que é dono do time de basquete da NBA Brooklyn Nets, é um cidadão canadense nascido em Taiwan que ajudou a fundar o Alibaba, no fim década de 1990.

Zhang será CEO e presidente da unidade de computação em nuvem do Alibaba, unidade que será cindida e poderá ser listada em bolsa dentro de um ano.

As mudanças entram em vigor a partir de 10 de setembro.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o American Depositary Receipt (ADR) do Alibaba tinha queda de 2,5% no pré-mercado de Nova York. Na Bolsa de Hong Kong, a ação da empresa fechou em baixa de 1,51% nesta terça-feira.

Zhang se tornou CEO do Alibaba em 2015 e sucedeu o cofundador da empresa Jack Ma como presidente em 2019.

“Esse é o momento certo para fazer uma transição, dada a importância do Alibaba Cloud Intelligence Group à medida que (a unidade) avança para uma cisão completa”, disse Zhang, no comunicado.

Em março, o Alibaba anunciou planos de se desmembrar em seis unidades de negócios, com o intuito de que a maioria das unidades abram capital e levantem recursos. *Com informações da Associated Press.

