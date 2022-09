Aliansce Sonae vende participação no Boulevard Londrina e Boulevard Vila Velha

Estadão Conteúdo 01/09/2022 - 20:46 Compartilhe

A Aliansce Sonae Shopping firmou contrato para venda da totalidade de suas participações no Boulevard Londrina Shopping e no Boulevard Shopping Vila Velha, de acordo com documento encaminhado nesta quinta-feira, 1º, à CVM.

O valor total dos desinvestimentos é de R$ 176,7 milhões, com cap rate de 8,7%, baseado na receita operacional líquida (NOI) estimado dos shoppings para o ano de 2022. A venda do Londrina poderá ser acrescida de remuneração variável (earn-out), baseada no desempenho do shopping em 2023. Incluindo a expectativa de earn-out, o cap rate da transação é de 8,1%.

Em adição ao desinvestimento dos shoppings Londrina e Vila Velha, o comprador também assinou opções de compra para participações minoritárias em outros três shoppings da companhia: 5,5% no Shopping da Bahia; 17,5% no Plaza Sul Shopping e 27,5% no Passeio das Águas Shopping. Essas opções devem ser exercidas até 15 de dezembro de 2022.

O valor total desses potenciais desinvestimentos é de R$ 288,5 milhões, com cap rate de 7,6%, baseado no NOI estimado dos shoppings para o ano de 2022. No exercício, as opções Plaza Sul e Passeio das Águas poderão ser acrescidas de earn-out, baseado no desempenho dos shoppings em 2023. Incluindo a expectativa de earn-out, o cap rate dessa transação é de 7,2%.

De acordo com o comunicado, a conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes.