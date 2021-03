Aliansce Sonae retoma operação em shoppings em Belém, Brasília e Goiânia

A Aliansce Sonae comunicou nesta terça-feira, 30, que retomou as operações em quatro shoppings: no Boulevard Shopping Belém (PA) e Parque Shopping Belém, a partir de hoje; no Boulevard Shopping Brasília, desde ontem; e no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia (GO), a partir de amanhã.

Considerando as reaberturas mencionadas acima, a partir de 31 de março de 2021, nove shoppings do portfólio próprio da companhia estarão em operação, o que corresponde a 29% do total de NOI (Net Operating Income) e 35,8% da Área Bruta Locável (ABL) própria.

Veja também