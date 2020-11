Aliansce Sonae está desenvolvendo hubs de logística em seus shoppings

A Aliansce Sonae anunciou nesta quarta-feira, 11, que está desenvolvendo hubs de logística em seus shoppings, batizados com a marca PEG. As instalações ficarão nos estacionamentos e em áreas centrais dos shoppings e servirão para organizar as entregas, coletas e trocas de compras realizadas por diversos canais.

As estruturas conterão áreas para clientes e profissionais de delivery. O modelo é semelhante ao praticado pela startup Delivery Center, que tem as concorrentes BRMalls, Multiplan e Cyrela Commercial Properties como sócias. A Delivery Center é um hub que serve para distribuição de mercadorias dos shoppings vendidas via aplicativos.

No caso da PEG, nova marca da Aliansce Sonae, os projetos pilotos estão programados para o shopping Parque D. Pedro, em Campinas (SP), e o Shopping da Bahia, em Salvador (BA). Esses shoppings também terão o lançamento de markeplaces próprios neste trimestre.

A Aliansce Sonae informou que está desenvolvendo parcerias com empresas e startups dedicadas às soluções de integração entre o varejo online e o offline para aumentar o alcance dos lojistas de seus shoppings.

No fim de setembro, mais de 4.000 lojistas estavam conectados às plataformas multicanais da Aliansce Sonae, representando 82% da base potencial. Dentre as diferentes soluções oferecidas pela companhia, 38% dos acessos únicos foram destinados ao e-commerce, 32% ao WhatsApp, 25% ao Drive-Thru & Pick-Up e 5% aos demais canais de delivery expresso.

