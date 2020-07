Aliansce Sonae anuncia retomada de operações de seis shoppings centers

A Aliansce Sonae anunciou a retomada das operações em seis shopping centers que administra. Nesta segunda-feira, 20, foram reabertos o Parque Shopping Maceió (AL), o Boulevard Shopping Campos (RJ) e o Uberlândia Shopping (MG). No último dia 15, foi reaberto o Boulevard Londrina Shopping (PR), no dia 14, o Passeio das Águas Shopping, em Goiânia (GO), e no dia 11, o Boulevard Shopping Bauru (SP).

Segundo a companhia, as unidades funcionam em horário reduzido e seguem rígido protocolo de reabertura. As operações nos segmentos de alimentação e entretenimento seguem as restrições impostas pelas autoridades locais. Agora, são 23 shoppings do portfólio da Aliansce Sonae que já voltaram a operar, correspondentes a 73% das receitas operacionais (NOI) e 80% da área bruta locável (ABL) própria.

