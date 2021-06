Aliança Nacional LGBTQI+ entra com ação de R$ 5 milhões contra Sikêra Jr e RedeTV

Sikêra Jr ofendeu os homossexuais na última sexta-feira (25), antes do Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado na última segunda (28). Por isso, a Aliança Nacional LGBTQI+ entrou com uma ação civil pública de R$ 5 milhões contra o apresentador, a RedeTV! e a TV A Crítica por causa das ofensas citadas durante o “Alerta Nacional”. As informações são do Notícias da TV.

O pedido da ação será analisado pelo juiz Henrique Dada Paiva, e será apenas uma das muitas direcionadas a Sikêra e a emissora, que já são alvo do Ministério Público Federal em outro processo de R$ 10 milhões. A Aliança quer, além da indenização por danos morais, que o apresentador faça uma retratação com o mesmo tempo usado para ofender o público LGBTQIA+.

Eliseu Neto, coordenador de “advocacy” da Aliança, fez um pronunciamento sobre o assunto. “Nós, da aliança LGBTI, estamos entrando em contato com todos os patrocinadores desse programa. Um canal público não pode servir de palco para difamação e pânico moral. Esse senhor é recorrente em suas mentiras, ataques e agressividade . Além disso, entraremos na Justiça. LGBTfobia é crime, sim”, disse.

