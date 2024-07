Aliança Global contra Fome começa a tomar forma no G20

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 20 JUL (ANSA) – A presidência brasileira do G20 anunciou um acordo unânime sobre o pacote de documentos que constituem a base da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, bandeira do país em seu mandato à frente do grupo.

O plano deve ser adotado em nível político na reunião ministerial da próxima quarta-feira (24), no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal entusiasta da iniciativa. “Esse é o pontapé inicial, depois teremos tempo até novembro [na cúpula de líderes do G20] para a adesão dos países, que será feita por meio de um documento à parte”, disse o embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, secretário de assuntos econômicos e financeiros do Ministério das Relações Exteriores.

O pacote de documentos que constituem a base da aliança inclui um modelo de adoção, um texto sobre a governança, um sobre critérios de políticas públicas e uma declaração de apoio político ao plano, no qual se delineiam o cenário atual, os motivos do projeto e as expectativas.

Os países que entrarem na iniciativa até novembro serão considerados fundadores, e a aliança estará aberta a todas as nações do mundo. (ANSA).