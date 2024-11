Aliança Global contra a Fome terá sede na capital da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/11/2024 - 13:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 17 NOV (ANSA) – Considerada um dos principais objetivos da presidência brasileira do G20, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza terá sede em Roma, capital da Itália, e já registrou a adesão de 37 países.

Segundo o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Maurício Lyrio, o documento de fundação da aliança foi aprovado por todos os países do G20 e estabelece que sua sede será na FAO, na “cidade eterna”, e que suas atividades terão início em 2025 e durarão até 2030.

Em anúncio feito neste domingo (17), o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social do Brasil, Wellington Dias, destacou que o número de assinaturas do documento foi obtido em apenas 24 horas, tendo em vista que ainda ontem houve a possibilidade de adesão no Rio de Janeiro.

Até o momento, 37 nações, como Alemanha, Noruega e Paraguai, e instituições multilaterais e organizações, incluindo a Fundação Bill e Melinda Gates já aderiram à iniciativa, que foi articulada com base nos itens prioritários estabelecidos pela presidência brasileira do G20 – inclusão social e combate à fome e à pobreza; transição energética e desenvolvimento sustentável; e reforma da governança global.

A aliança prevê um plano para “obter recursos e conhecimentos para a implementação de políticas públicas e tecnologias sociais comprovadamente eficazes para a erradicação da fome e da pobreza no mundo”. (ANSA).