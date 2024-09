‘Aliança Global Contra a Fome tem sido um sucesso’, afirma Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/09/2024 - 17:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira (25) que a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, bandeira do Brasil enquanto presidente do G20 em 2024, celebrou o “sucesso” do projeto em uma coletiva nos Estados Unidos.

“Para minha alegria, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza tem sido um sucesso e, até agora, todo os país que conversamos tiveram a posição extraordinária de aceitar participar”, disse. (ANSA).