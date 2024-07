Aliados tentam convencer Biden a desistir de tentar reeleição, diz NYT

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2024 - 18:12 Para compartilhar:

Conselheiros do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, trabalham para convencê-lo a desistir da disputa à reeleição nos próximos dias. Segundo o The New York Times, três aliados do atual chefe do Executivo norte-americano acreditam que ele não tem condições de vencer Donald Trump pela segunda vez.

De acordo com o jornal, Kamala Harris, atual vice-presidente, é a preferida do partido caso Biden abandone o pleito. O presidente, porém, ainda se considera mais forte que sua vice para vencer o candidato Republicano.

Outro obstáculo para a desistência é que Biden teria que ser convencido de que, se outro nome for escolhido em seu lugar, o processo será ordenado e não se transformará em caos.

Apesar da pressão sofrida pelo democrata, a Casa Branca nega qualquer possibilidade de substituição. Conforme apurou o NYT, o círculo do presidente acredita que ele só será convencido da necessidade de abdicar da candidatura caso números concretos mostrem que houve forte diminuição de apoio a ele.

Maioria é a favor da desistência de Biden

Uma pesquisa da ABC News divulgada nesta quinta-feira, 11, mostra que 67% dos adultos do país acham que Biden deve desistir da campanha. Outros 30% acreditam no atual presidente, e 3% não souberam responder.

Já entre os eleitores do Partido Democrata, 56% querem a desistência de Biden, contra 42% que mantêm o apoio. Outros 2% não responderam.