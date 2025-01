Aliado de Trump é reeleito presidente da Câmara de Representantes

O republicano Mike Johnson, apoiado por Donald Trump, foi reeleito, nesta sexta-feira (3), presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

Johnson parecia ter perdido na primeira votação, quando três republicanos votaram em outro candidato, mas dois deles acabaram mudando seu voto e o apoiaram.

“Vamos agir com rapidez e vamos começar por defender as fronteiras da nossa nação”, disse Johnson em um discurso após sua eleição.

“Em coordenação com o presidente Trump, este Congresso dará a nossos agentes de fronteiras e imigração os recursos de que precisam para fazerem seu trabalho”, disse.

“Vamos deportar estrangeiros ilegais perigosos e criminosos, e finalmente acabaremos de construir o muro na fronteira” com o México, acrescentou, prometendo também trabalhar para combater a inflação e ampliar “os cortes fiscais”.

Esta votação confirmou a influência de Trump no Congresso dias antes de voltar à Casa Branca, mas também ressaltou as dificuldades que significa ter uma pequena maioria de apenas cinco votos na Câmara baixa do Congresso.

Em sua rede Truth Social, Trump, que anteriormente havia desejado boa sorte a Johnson, o cumprimentou pela vitória após a votação.

“Nosso País será o beneficiado”, declarou. Os americanos “esperaram quatro anos por Bom Senso, Força e Liderança. Agora, terão. E os Estados Unidos serão maiores do que nunca!”, acrescentou.

Joshnson também contava com o apoio de Elon Musk, dono da rede X, muito influente desde que se tornou homem de confiança de Trump.

Esta votação era essencial porque a Câmara dos Representantes precisava de um presidente para poder certificar a vitória eleitoral de Donald Trump, que voltará à Presidência dos EUA em 20 de janeiro, após um primeiro mandato entre 2017 e 2021.

Os republicanos têm uma maioria estreita de 219 assentos contra os 215 dos democratas e Johnson precisava que todos menos um votassem nele.

Advogado, Johnson, de 52 anos, chegou ao cargo em 2023 depois de um golpe palaciano que paralisou a Câmara dos Representantes durante semanas.

Mas alguns membros de seu partido o consideram muito consensual e brando em relação aos cortes de gastos.

“Podem me arrancar todas as unhas, me espetar com bambu, podem começar a cortar meus dedos: não vou votar em Mike Johnson”, disse o mais indignado de todos, o republicano Thomas Massie, ao canal conservador OAN. No fim das contas, ele foi o único que se opôs.

Em maio, 11 republicanos votaram a favor de destituir Johnson depois que ele causou revolta na ala trumpista levando à Câmara um enorme pacote de ajuda à Ucrânia. Daquela vez, os democratas o salvaram. Como era esperado, eles votaram com seu líder.

