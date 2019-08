Aliado de Maia vai presidir fundo na área de Educação

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta quinta-feira, dia 30, a nomeação do advogado Rodrigo Sergio Dias para comandar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão cobiçado por diversos partidos pelo orçamento superior a R$ 50 bilhões e que trata da compra de livros escolares ao financiamento estudantil.

Rodrigo Dias é primo de Alexandre Baldy (PP-GO), secretário de Transportes Metropolitanos no governo de São Paulo e aliado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Partidos como DEM, PP, PL, PRB e Solidariedade esperam conseguir pelo menos quatro das seis diretorias do órgão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.