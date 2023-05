Aliado de Bolsonaro discutiu golpe com Mauro Cid em dezembro de 2022, diz PF

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2023 - 17:03 Compartilhe

Gravações em poder da Polícia Federal constam que o ex-major do exército Ailton Barros discutiu um golpe de estado com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, no final de 2022. As informações são da jornalista da CNN Daniela Lima.

Nos áudios a que a emissora teve acesso, Ailton diz que a operação deveria envolver o então comandante do exército, General Marco Antonio Freire Gomes, ou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Até amanhã à tarde, ele (Freire Gomes) aderindo… bem, ele faça um pronunciamento, então, se posicionando dessa maneira, para defesa do povo brasileiro. E, se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. Que você viu, né? Eu não preciso falar. Está abalada em todo o Brasil”, disse Barros em um dos áudios, datado do dia 15 de dezembro.

Em outro momento, Barros afirma que tudo poderia ser feito “dentro das quatro linhas”.

“O outro lado tem a caneta, nós temos a caneta e a força. Braço forte, mão amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não somos nós. Então nós vamos ficar dentro das quatro linhas a tal ponto ou linha? Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Vamos dar de passagem perdida?“, indaga em outra passagem.

De acordo com a reportagem da CNN, não foi possível ouvir as respostas de Mauro Cid aos áudios.

