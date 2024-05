Alguns dirigentes viram condições para redução de juros na reunião de abril, diz ata do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 9:59 Para compartilhar:

Alguns dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) avaliaram que havia condições de cortar juros na reunião de política monetária de 10 e 11 de abril, quando os juros básicos da zona do euro ficaram inalterados pela quinta vez seguida, segundo ata do encontro publicada nesta sexta-feira. Na ocasião, porém, a grande maioria dos dirigentes optou por manter os juros e houve amplo consenso de que seria “prudente” aguardar até a próxima reunião, em junho, para obter mais evidências de que a inflação está caminhando para a meta oficial, – que é de taxa de 2% – de forma sustentada e oportuna, afirma o documento.

Ainda de acordo com a ata, foi considerado “plausível” na reunião do mês passado que o BCE estará em uma posição de começar a diminuir a restrição da política monetária no encontro de junho se as novas evidências obtidas até lá confirmarem a perspectiva de inflação no médio prazo embutida em projeções divulgadas em março.

Novos dados, concordaram os dirigentes, são a principal medida para definir o grau de restrição monetária.

O BCE volta a se reunir para discutir sua política monetária nos dias 5 e 6 de junho.