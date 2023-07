Alguns dirigentes do Fed foram a favor de subir juros em 25 pontos; maioria vê novas altas em 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 15:56 Compartilhe

Alguns dirigentes do Federal Reserve (Fed) indicaram que eram a favor de aumentar a faixa-alvo dos Fed funds em 25 pontos base na última reunião ou que poderiam ter apoiado tal proposta. Na ocasião, a autoridade manteve as taxas após dez elevações seguidas. As informações constam na ata do evento, divulgada nesta quarta-feira, 5. Segundo o documento, os participantes a favor de um aumento de 25 pontos observaram que o mercado de trabalho permaneceu muito apertado, o ímpeto da atividade econômica foi mais forte do que o previsto anteriormente e que havia poucos sinais claros de que a inflação estava a caminho de retornar ao objetivo de 2% do Comitê.

Quase todos os participantes do encontro notaram que, em suas projeções econômicas, eles julgaram que aumentos adicionais na taxa dos Fed funds durante 2023 seriam apropriados, segundo a ata. Todos os dirigentes continuaram antecipando que, com a inflação ainda bem acima da meta de 2% do Comitê e o mercado de trabalho permanecendo muito apertado, a manutenção de uma postura restritiva da política monetária seria adequada para atingir os objetivos do Comitê, diz a ata.

A maioria dos participantes da reunião observou que deixar a taxa inalterada lhes daria mais tempo para avaliar o progresso da economia em direção às metas do Comitê de máximo emprego e estabilidade de preços. Os dirigentes concordaram que suas decisões em cada reunião continuariam se baseando na totalidade das informações recebidas e suas implicações para as perspectivas econômicas, bem como o equilíbrio dos riscos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias