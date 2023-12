Alguns dirigentes do BoJ sugeriram discussão mais ampla sobre saída da acomodação monetária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/12/2023 - 9:27 Para compartilhar:

Alguns dirigentes do comitê de política monetária do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) defenderam discussões mais amplas sobre a futura saída da atual política ultra-acomodatícia, à medida que o BC japonês avança no sentido de atingir sua meta de inflação de 2% de forma sustentável, segundo sumário de opiniões da reunião dos dias 18 e 19 de dezembro, divulgado nesta quarta-feira, 27.

Embora o BoJ tenha deixado sua política inalterada neste mês, como era amplamente esperado, os nove membros de seu comitê ficaram divididos, com parte deles mostrando cautela em relação a uma futura elevação de juros e outros apontando a necessidade de começar a preparar o terreno para uma futura reversão da postura de relaxamento.

O BoJ voltará a se reunir para rever sua política monetária nos dias 22 e 23 de janeiro.

