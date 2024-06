Algoz, Luiz Gustavo reencontra o Corinthians na Neo Química Arena: ‘Clássico especial’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2024 - 21:11 Para compartilhar:

Pouco mais de quatro meses após encerrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Neo Química Arena, o São Paulo reencontra o rival em visita válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16h. Um dos destaques daquela partida e autor do gol decisivo na vitória por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista, o volante Luiz Gustavo admitiu que jogar o clássico proporciona um sentimento diferente.

“Todos os jogos são importantes, mas alguns momentos são especiais e, sem dúvida, o de amanhã também será”, comentou, referindo-se ao Majestoso. “Clássico é algo mais especial e estamos nos preparando da melhor forma. Vamos buscar o objetivo, que é continuar nas primeiras posições”, disse o experiente atleta de 36 anos.

“Independentemente da idade, da carreira, o que move o jogador é a adrenalina, o prazer, a sensação de atuar em um jogo tão especial como esse”, explicou o camisa 16, confiante na manutenção da invencibilidade.

O São Paulo chega ao Majestoso embalado por uma sequência invicta de 12 partidas, sendo 11 delas desde a chegada do técnico Luis Zubeldía (oito vitórias e três empates). O time do Morumbi soma 14 pontos no Brasileiro, com quatro triunfos em oito jogos, e ocupa a quinta posição na tabela. Já o Corinthians venceu apenas uma vez no campeonato e tem seis pontos.

“Estamos vivendo um momento bacana e isso tem que continuar. Se continuarmos focados, trabalhando duro e entendendo o que o treinador quer nos passar, vamos continuar trilhando esse caminho próspero”, afirmou o volante.

A novidade do São Paulo no clássico deve ser o zagueiro Arboleda, que participou da última atividade preparatória, neste sábado, e ficará à disposição de Zubeldía. O defensor havia sido preservado no empate por 0 a 0 com o Internacional, em Criciúma, na última rodada. Por outro lado, Rafael, James Rodríguez, Ferraresi e Bobadilla estão se preparando com suas seleções para a Copa América e serão desfalques.

No último treino, Zubeldía promoveu um trabalho de ataque contra defesa e jogo em espaço reduzido. O treinador ainda teve a oportunidade de conversar com o meio-campista Thiago Mendes, que atualmente defende o Al-Rayyan, do Catar, e visitou o CT são-paulino. O atleta é pretendido pelo clube.