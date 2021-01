Algoz de McGregor e brasileira lideram premiações do UFC 257 e faturam mais de R$ 270 mil Dustin Poirier, vencedor contra Conor McGregor, e brasileira Marina Rodriguez lideram as premiações no card do UFC 257 e faturam, cada um, mais de R$ 270 mil reais; veja mais:

Realizado no último sábado (23), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o UFC 257 ficou marcado por bons combates, principalmente no card principal. Após o término do evento, a organização divulgou que quatro lutadores levaram o prêmio de “Performance da Noite” e, com isso, garantiram, cada um, o bônus de US$ 50 mil (pouco mais de R$ 270 mil na cotação atual): Dustin Poirier, Michael Chandler, Makhmud Muradov e Marina Rodriguez foram os felizardos e embolsaram tal quantia em dinheiro.

Fazendo a luta principal do card, Dustin Poirier protagonizou uma reviravolta impressionante diante de Conor McGregor. Após ver o irlandês ser claramente superior no primeiro round, o americano subiu de produção no segundo assalto e, depois de aplicar uma bela sequência de golpes, nocauteou o ex-campeão duplo do Ultimate, chocando o mundo do MMA. Quem também brilhou foi Michael Chandler. Fazendo sua estreia na companhia, o ex-campeão peso-leve do Bellator teve uma atuação de gala e nocauteou o neozelandês Dan Hooker ainda no primeiro round de combate.

Também premiados, Makhmud Muradov e Marina Rodriguez também conseguiram seus respectivos triunfos por nocaute. Atleta da categoria peso-médio, Muradov vinha travando um duelo equilibrado diante de Andrew Sanchez, mas no terceiro e último round, conseguiu conectar uma precisa combinação de golpes e nocauteou o americano. Já a brasileira encarou a compatriota Amanda Ribas e emplacou o resultado positivo em menos de um minuto do segundo assalto.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC 257

Ilha da Luta, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 23 de janeiro de 2021

Card principal

Dustin Poirier derrotou Conor McGregor por nocaute no 2R

Michael Chandler derrotou Dan Hooker por nocaute técnico no 1R

Joanne Calderwood derrotou Jessica Eye por decisão unânime dos jurados

Makhmud Muradov derrotou Andrew Sanchez por nocaute técnico no 3R

Marina Rodriguez derrotou Amanda Ribas por nocaute técnico no 2R

Card preliminar

Arman Tsarukyan derrotou Matt Frevola por decisão unânime dos jurados

Brad Tavares derrotou Antônio Cara de Sapato por decisão unânime dos jurados

Julianna Peña finalizou Sara McMann com um mata-leão no 3R

Marcin Prachnio derrotou Khalil Rountree por decisão unânime dos jurados

Movsar Evloev derrotou Nik Lentz por decisão dividida dos jurados

Amir Albazi derrotou Zhalgas Zhumagulov por decisão unânime dos jurados

