Algoz da Globo na briga pela Copa América, SBT não terá custos extras com realização do torneio no Brasil Reunião com a Conmebol decidiu que o contrato não terá reajustes por conta da transferência da competição sul-americana para o Brasil

Detentora dos direitos televisivos da Copa América após 32 anos, o SBT teve mais um motivo para comemorar. Em acordo com a Conmebol, o contrato da rede com a entidade máxima do futebol sul-americano não sofrerá reajustes pela transferência da competição para o Brasil.

A Globo também tinha interesse em fechar com a competição da Conmebol, entretanto, o bom relacionamento com o SBT pesou na decisão da entidade. Assim, a emissora de Silvio Santos volta a transmitir com exclusividade o torneio.

De acordo com o portal “Uol Esportes”, as propostas apresentadas pelas emissoras eram parecidas. Entretanto, o grupo carioca não era visto com bons olhos pela Conmebol pela quebra de contrato com a Libertadores, motivo de processo que ainda corre na corte de arbitragem na Suíça.

Pelo direito de transmissão da Copa América na Tv aberta, a emissora de Sílvio Santos desembolsará inicialmente cerca de US$ 6 milhões (R$ 31 milhões).

Ao longo desta semana, o aval para realização da competição no Brasil repercutiu negativamente entre jornalistas , torcedores e políticos. Na Globo, o clima de descontentamento com o torneio foi tema polêmico em debates nos programas da rede. O narrador Luís Roberto chegou a afirmar que a Copa América no Brasil era um “tapa na cara dos brasileiros“. Já Carlos Cereto, do SporTV, disse que posicionamentos tomados por jornalistas esportivos eram somente motivados pelo desejo de “lacrar”.

