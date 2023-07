Algodão: vazio sanitário no Estado de São Paulo segue até 10 outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 10:00 Compartilhe

São Paulo, 12 – Começou na segunda-feira (10) e prossegue até o dia 10 de outubro, o vazio sanitário do algodão em todo o Estado de São Paulo. Em nota, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento paulista informa que, durante esse período, o produtor deve manter a área livre de plantas e resíduos da cultura a fim de não facilitar a disseminação do bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis).

“O objetivo desta prática é eliminar a fonte de alimento para os insetos, reduzindo consequentemente as populações da praga na safra seguinte”, comenta, na nota, a agrônoma Jucileia Wagatsuma, gerente do Programa Estadual de Vigilância Fitossanitária da secretaria. “A medida está ainda em conformidade com o Programa Nacional de Prevenção e Controle do Bicudo-do-Algodoeiro, instituído pela Instrução Normativa nº 44, de 29 de julho de 2008, do Ministério da Agricultura”, acrescenta a gerente.

Para que o vazio sanitário do algodão seja eficiente, é importante que o produtor faça a completa eliminação da cultura, com a destruição das soqueiras, ficando atento aos possíveis rebrotes das plantas, uma vez que se trata de uma espécie perene de difícil destruição.

