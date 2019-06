Algodão: USDA prevê safra 8% maior em 2019/20 na Etiópia

São Paulo, 07 – A Etiópia deve produzir 57 mil toneladas de algodão na temporada 2019/20, um aumento de 8% na comparação com o ciclo anterior, segundo previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Se as expectativas se confirmarem, esta será a melhor colheita desde a safra 2011/12.

O aumento da produção se deve a uma maior área colhida. O USDA considera que os preços domésticos atraentes, uma crescente indústria têxtil e de vestuário e a recente aprovação de variedades transgênicas para cultivo comercial incentivam a expansão da produção local. Atualmente, os preços de algodão na Etiópia superam os do mercado internacional.

Mesmo com o crescimento previsto, a produção deve ser insuficiente para atender à demanda da indústria têxtil do país. De acordo com o relatório do USDA, o consumo interno deve ficar em 64 mil toneladas. Para suprir a demanda, a Etiópia deve importar 8 mil toneladas de algodão.

O USDA estima que o país exporte 2 mil toneladas de algodão. Apesar de o preço local estar acima do praticado nos mercados internacionais, alguns produtores pretendem realizar a operação para obter moeda estrangeira.