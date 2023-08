Algodão: Pasta da Agricultura anuncia certificação oficial para estatal chinesa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 8:29 Compartilhe

Brasília, 24 – O Ministério da Agricultura apresentou a certificação oficial do algodão brasileiro à Chinatex, estatal chinesa do setor têxtil. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, com a presidente da Chinatex, Yuan Fei, em encontro na pasta, informou o ministério em nota. A estatal, maior compradora de algodão na China, está no Brasil visitando a produção local e o processo de classificação do algodão brasileiro. A China é o principal destino do algodão brasileiro.

A certificação estava em estudo no ministério desde 2021, antes da aprovação da lei do autocontrole. De acordo com a pasta, a certificação vai garantir a veracidade dos laudos dos laboratórios de análises de fibras dentro dos padrões internacionais de qualidade com o aval do ministério.

Segundo Yun Fei, nos últimos cinco anos, a Chinatex comprou 400 mil toneladas de algodão do Brasil. A executiva afirmou que a empresa quer promover o algodão brasileiro no mercado chinês.

No ano passado, o Brasil exportou US$ 3,68 bilhões de produtos do agronegócio para a China, sendo 30% de algodão não cardado e não penteado, somando US$ 1,08 bilhão, conforme dados do Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (AgroStat).

