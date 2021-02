Algodão/Imea: plantio da safra 2020/21 em Mato Grosso atinge 82% da área prevista

São Paulo, 12/02 – A semeadura de algodão da safra 2020/21 em Mato Grosso avançou 22,17 pontos porcentuais na última semana e alcançou 81,69% da área estimada para o Estado, conforme dados divulgados pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) nesta sexta-feira. Há uma semana, o plantio abrangia 59,5% da área.

Um ano atrás, no entanto, os trabalhos tinham sido realizados em 99,95% das terras. A média dos últimos cinco anos, de 96,7%, também supera o dado atual.

O cultivo já foi concluído na região nordeste e chega a 90,6% da área no noroeste do Estado, 84,5% no sudeste, 80,3% no oeste, 79,9% no médio-norte e 75,2% no centro-sul.

