Algodão/Imea: MT deve colher safra recorde de 5,27 milhões de toneladas da fibra em caroço

04/07/2023 - 13:23

São Paulo, 04/07 – O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) revisou para cima a projeção de área e de produtividade para o algodão plantado em Mato Grosso na safra 2022/23. Com isso, espera-se, agora, uma colheita recorde de 5,27 milhões de toneladas de algodão em caroço.

Segundo o Imea, sua estimativa de julho para a área semeada com a fibra é de 1,2 milhão de hectares, 0,28% mais que o registrado no relatório de junho. A produtividade, por sua vez, foi aumentada para 292,35 arrobas por hectare, ou 0,85% acima da projeção do mês passado. “Esse cenário é resultado do incremento nas áreas de primeira safra, visto que os produtores estavam visando semear um maior porcentual dentro da janela ideal”, cita o Imea, no relatório.

Já a maior produtividade é reflexo, principalmente, das condições climáticas favoráveis, que contribuíram para o bom desenvolvimento da fibra. O Imea alerta, porém, para o risco de possíveis incidências de chuvas, pragas e doenças, “fatores ainda incertos que podem comprometer a produtividade e a qualidade final da fibra”, diz.

