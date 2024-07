Algodão: Imea mantém projeção de colheita, produtividade e área em MT em 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 21:17 Para compartilhar:

O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) manteve em 1,44 milhão de hectares sua projeção de área plantada com algodão em 2023/24 em Mato Grosso. Este número representa alta de 19,77% em relação ao ciclo 2022/23, disse o Imea, em boletim. “Deste total, estima-se que 264,96 mil hectares sejam oriundos de primeira safra e 1,18 milhão de hectares de segunda safra”, prosseguiu.

Ainda conforme o Imea, a expansão de área está atrelada à redução no custo de produção de algodão, somada à menor rentabilidade do milho, o que levou os cotonicultores a aumentarem a área plantada com a fibra.

Quanto à produtividade, na projeção de julho o Imea manteve em 291,15 arrobas a colheita por hectare, mesmo número de junho, mas 6,42% menor ante a safra passada. “No entanto, vale destacar que, apesar da redução, a projeção para o rendimento ainda é a terceira maior da série histórica do Imea”, citou.

Assim, o Estado de Mato Grosso deve colher 6,29 milhões de toneladas da fibra, alta de 12,08% ante 2022/23 e mesmo volume em relação ao que foi estimado em junho.