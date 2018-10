Algodão: Imea eleva estimativa de produção em MT para 1,4 milhão de t

São Paulo, 08 – O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) elevou a previsão de produção de algodão em pluma de 1,33 milhão para 1,4 milhão de toneladas, um novo recorde no Estado. A estimativa de área plantada foi ajustada de 782,90 mil hectares para 794,3 mil hectares, ou seja, 26,8% acima da safra anterior, devido ao aumento dos preços ofertados no mercado, segundo o instituto.

O Imea estimou, ainda, produtividade recorde de 280,6 arrobas/ha no Estado – em agosto, a previsão era de 278,50 arrobas/ha. “Tal perspectiva se deu pelas boas condições climáticas, que se mantiveram favoráveis durante quase todo o período do desenvolvimento das lavouras, em conjunto com os investimentos tecnológicos no cultivo”, disse o Imea.

Apesar dos atrasos iniciais, a intensificação dos trabalhos de campo durante o período do pico da colheita fez com que ela fosse encerrada perto de igual período do ano passado, de acordo com o instituto.