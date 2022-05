Algodão: comercialização da safra 2021/22 atinge 72%, diz Abrapa

São Paulo, 18 – A comercialização de algodão da safra 2021/22 atingiu 72% da produção estimada, informa a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), em relatório mensal de safra. Da safra 2020/21, a Abrapa projeta que 99% da pluma produzida tenha sido comercializada. “O algodão brasileiro está no último trimestre do ano safra 2020/21. Restam três meses para a entrega dos últimos negócios para o mercado doméstico e internacional”, comentou a Abrapa.

Em relação à produção da safra 2021/22, a Abrapa manteve sua estimativa de 2,82 milhões de toneladas em 21/22 – aumento de 19,6% ante o ciclo anterior, com previsão de produtividade de 1.785 Kg/hectare . “O mês de abril foi caracterizado por pouca chuva nas lavouras de algodão brasileiras, mas no geral a expectativa de uma boa safra permanece”, apontou a Abrapa.





Segundo a associação, a colheita da safra atingia 0,2% da safra até o início deste mês. Nas principais regiões produtoras, as lavouras estão na fase de formação das maçãs e nas áreas de primeira safra começa a maturação”, disse a entidade. O País plantou 1,579 milhão de hectares com algodão na safra atual, 15,2% acima do ciclo anterior, segundo a entidade.

Exportações

A Abrapa informou, ainda, que a exportação brasileira no acumulado da safra 2020/21, de 1,518 milhão de toneladas comercializadas ao mercado externo de agosto do ano passado a abril deste ano, está 28,4% inferior a volume exportado em igual período do ano anterior. A China continua sendo o principal destino das exportações brasileiras (444 mil toneladas) e representa 32% das exportações acumuladas. “Os destinos China, Paquistão e Vietnã representam 70% da queda acumulada das exportações, até o momento”, observou a entidade.