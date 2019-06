Algodão: Céleres mantém previsão de produção em 2,6 milhões de toneladas

São Paulo, 14 – A consultoria Céleres manteve a sua previsão de produção de algodão no Brasil em 2,6 milhões de toneladas. Com relação aos preços internacionais da pluma, a consultoria destacou que, diferentemente do caso da soja e do milho, as chuvas não têm atrapalhado tanto o cultivo do algodão nos Estados Unidos. A Céleres assinalou ainda que, com um acordo entre EUA e China mais distante, os futuros de algodão acumularam queda de 11,2% no mês de maio.

No mercado interno, com baixa liquidez dos contratos e indústria ainda retraída nas compras, os preços da pluma continuam em queda. “Boas expectativas sobre a produção da safra 2018/19 e expectativas de preços baixos mantêm compradores retraídos na compra spot.”