Algodão: Bahia mostra produção desta safra para compradores estrangeiros

Uma comitiva com cerca de 23 representantes de indústrias têxteis de países como Bangladesh, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Honduras, Índia, Paquistão e Turquia está na Bahia desde a quarta-feira, 31, para conhecer a produção do oeste do Estado. Segundo a Associação Baiana dos Produtores do Algodão (Abapa), a missão, promovida pelos cotonicultores brasileiros, por meio da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), tem o objetivo de ampliar as exportações.

“Estamos abrindo caminhos para que compradores de todo o mundo tenham a oportunidade de observar a tecnologia avançada aplicada à produção sustentável e ao sistema produtivo, ao mesmo tempo em que destacamos o algodão de qualidade produzido na Bahia”, disse em nota o presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi.

“A receptividade dos compradores tem sido excelente. Eles viram que nosso algodão melhorou muito nos últimos anos, investimos em pesquisas, melhoramentos genéticos e boas práticas nas lavouras algodoeiras para obtermos uma das melhores qualidades do mundo”, disse o presidente da Abrapa, Alexandre Schenkel.

A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do País. Na safra 2023/2024, em andamento, a previsão é que sejam colhidas 662,8 mil toneladas de pluma e caroço de algodão, com uma produtividade de 1.919 kg de pluma por hectare.