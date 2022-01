Algar Telecom aprova 12ª emissão de debêntures com valor de R$ 1,050 bilhão

A Algar Telecom aprovou sua 12ª emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 1,050 bilhão. Os títulos serão distribuídos em até três séries, não são conversíveis em ações e possuem espécie quirografária. Os prazos das três séries serão de sete anos para a primeira série e de dez anos para a segunda e a terceira.

A remuneração da primeira série se dará pela taxa acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI Over, acrescida de sobretaxa de até 1,55% ao ano. Para a segunda, serão as mesmas condições, sendo a taxa de 1,73%. Para a terceira, será paga a maior taxa entre a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimento em 2030, acrescida de taxa de 0,43%, e 5,65% ao ano.

Os recursos captados por meio das debêntures da primeira Série e da segunda Série serão destinados para alongamento de dívidas, investimentos em expansão e propósitos corporativos gerais. Os da terceira serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos na expansão e modernização da rede de comunicação de dados para prover os serviços de acesso à internet, voz para os segmentos do mercado varejo, empresas e operadoras por meio da implantação de redes móveis e fixas com tecnologia 3G, 4G, 5G, GPON e MetroEthernet e Backbone IP/DWDM – além da implantação de redes de transportes, redes de acesso e infraestrutura de rede.

