Algar leva lote F08 (cidades de MG, MS, GO, SP), faixa de 2,3 GHz, por R$ 57 mi

A Algar Telecom S.A. arrematou o lote F08 para oferecer tecnologia 4G em municípios de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e na cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, dentro da faixa 2,3 GHz. A empresa saiu vencedora ao propor uma outorga de R$ 57 milhões, e ágio de 1.027%, após uma disputa lance a lance com a TIM.

Mais cedo, a Claro arrematou o lote E08 para oferecer tecnologia 4G nesses mesmos lugares, também na faixa 2,3 GHz. A diferença é que nos lotes tipo E, já leiloados, o bloco é de 50 MHz, enquanto que os do tipo F são de 40 MHz.

A disputa pelo F08 foi a última realizada nesta quinta-feira, 4, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que iniciou hoje o leilão da tecnologia 5G e da ampliação da 4G no Brasil.

Nesta sexta-feira, 5, o certame será retomado a partir das 9h com a abertura das propostas feitas pelas empresas para a faixa de 26 GHz, com compromisso de levar conectividade até as escolas públicas urbanas e rurais. Às 11h haverá coletiva de imprensa sobre os resultados do leilão.

