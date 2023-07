Alfonso Iturralde, ator das novelas ‘Marimar’ e ‘Rebelde’, morre aos 74 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 15:52 Compartilhe

Morreu nesta terça, 25, aos 74 anos, o ator mexicano Alfonso Iturralde, que ficou conhecido no Brasil por participações nas novelas ‘Marimar’ e ‘Rebelde’. O trabalho mais lembrado de Iturralde foi em ‘Marimar’, onde deu vida ao personagem Renato Santibáñez, um dos grandes vilões do folhetim.

Atualmente, Alfonso pode ser visto no Brasil em ‘Rebelde’, que está em reprise no SBT, como Heitor Paz, pai de Vicky e Augusto.

A confirmação do falecimento de Alfonso Iturralde foi dada pela Associação nacional de atores do México nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

“A AndiMexico comunica a morte do intérprete Alfonso Iturralde. Com uma extensa carreira no cinema, teatro e televisão, lembrado por sua participação em novelas como ‘Rebelde’, ‘La fuerza del destino’ e ‘Marimar’. Descanse em paz”, diz o comunicado.

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Alfonso Iturralde. Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por su participación en telenovelas como “Rebelde”, “La fuerza del destino” y “Marimar”. Descanse en paz. pic.twitter.com/8y9lRqgYus — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) July 25, 2023

