Alfaiate do Vaticano conclui vestes de sucessor de Francisco

ROMA, 5 MAI (ANSA) – As três vestes papais para o novo pontífice já estão prontas, anunciou o alfaiate Raniero Mancinelli nesta segunda-feira (5), prometendo ele mesmo entregar os trajes “em pessoa” ao Vaticano ainda hoje.

As roupas do próximo Papa “estão prontas e [são] totalmente idênticas, [feitas} em lã pura leve, mas com tamanhos diferentes: costurei uma M, uma G e uma XL. Elas serão levadas hoje ao Vaticano e espero eu mesmo poder entregá-las”, afirmou Mancinelli à Rai Radio1, que lhe perguntou qual das três opções é a sua preferida.

“Em um dos três [trajes papais] fiz uma marca diferente, digamos um ponto a mais, com a esperança de vê-lo na varanda [da Basílica São Pedro]”, revelou o alfaiate de 86 anos, que vestiu os últimos três papas: João Paulo II, Bento 16 e Francisco, falecido no último 21 de abril.

O novo papa, logo após a eleição, encontrará as três vestes na sacristia da Capela Sistina, conhecida como “a sala das lágrimas”. Ali o novo pontífice cede à emoção por sua nova responsabilidade.

Segundo Mancinelli, na sacristia, “provavelmente haverá um monsenhor para ajudar o pontífice a vestir o traje mais adequado a ele”. (ANSA).